Vide maison 336 Chemin Jean Gros Marsalès, 4 novembre 2023, Marsalès.

Marsalès,Dordogne

Vide maison chez un particulier, vous trouverez détecteur de métaux neuf, balai vapeur, scooter Ovetto 50cm3, vélo appartement, vaisselle, bibelots….

2023-11-04 fin : 2023-11-04 18:00:00. .

336 Chemin Jean Gros

Marsalès 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



House clearance at a private home, you’ll find a new metal detector, a steam broom, an Ovetto 50cm3 scooter, an apartment bike, crockery, knick-knacks…

Venta de liquidación de viviendas, encontrará un detector de metales nuevo, una escoba de vapor, un patinete Ovetto 50cm3, una bicicleta, vajilla, chucherías…

Mise à jour le 2023-10-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides