Bourse aux jouets, vêtements et puériculture 335 Bd Victor Hugo Domérat, 19 novembre 2023, Domérat.

Domérat,Allier

Bourse aux jouets organisée par l’amicale laïque Alain Fournier.

Buvette et restauration rapide sur place..

2023-11-19 09:00:00 fin : 2023-11-19 . .

335 Bd Victor Hugo Centre Albert Poncet

Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Toy market organized by the Alain Fournier lay association.

Refreshments and fast food on site.

Mercado de juguetes organizado por la asociación de laicos Alain Fournier.

Refrescos y comida rápida en el lugar.

Spielzeugbörse, organisiert von der Amicale laïque Alain Fournier.

Getränke und Schnellimbiss vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-07 par OTI Vallée du Coeur de France