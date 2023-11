Téléthon 2023 à Domérat 335 avenue Victor Hugo Domérat, 8 décembre 2023, Domérat.

Domérat,Allier

Le Pôle Education Enfance Jeunesse de la Ville de Domérat s’engage et se mobilise en faveur du Téléthon, en partenariat avec les acteurs locaux.

Découvrez les activités qui vous seront proposées !.

2023-12-08 fin : 2023-12-09 . .

335 avenue Victor Hugo Centre Albert Poncet

Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Domérat’s Pôle Education Enfance Jeunesse is committed to the Telethon, in partnership with local players.

Find out more about the activities on offer!

El Centro de Educación, Infancia y Juventud de Domérat se compromete con el Telemaratón, en colaboración con los actores locales.

Más información sobre las actividades propuestas

Der Pôle Education Enfance Jeunesse der Stadt Domérat engagiert und mobilisiert sich in Partnerschaft mit den lokalen Akteuren für den Telethon.

Entdecken Sie die Aktivitäten, die Ihnen angeboten werden!

Mise à jour le 2023-11-22 par OTI Vallée du Coeur de France