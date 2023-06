Rucher pédagogique à Parentis – Miellerie des Grands Lacs 3346 Route de Sanguinet Parentis-en-Born, 1 juillet 2023, Parentis-en-Born.

Parentis-en-Born,Landes

Découvrez le monde de l’Apiculture…Les abeilles, la cire, les produits de la ruche, les recettes à base de miel et le métier d’apiculteur.

Soyez le temps de cette parenthèse pédagogique dans l’habit d’un apiculteur biodynamique et éco-responsable. Les mercredis et samedis de 15h45 à 17 h 30, vous découvrirez la vie des abeilles dans différents habitats et participerez activement à cette découverte. Le rucher est situé sur le Domaine Dittmeyer des Myrtilles

Le programme :

15H45 : Habillage avec tenues apicoles

16h00 : Début Rucher Pédagogique

17h00 : Sortie des tenues apicoles

17h15 : Dégustation

17h30 : Fin de séance

A partir de 5 ans (accompagné d’un adulte) jusqu’à 99 ans….

Maximum 10 personnes par session

La réservation est obligatoire en ligne ou en office de Tourisme (Biscarrosse, Parentis, Sanguinet).

3346 Route de Sanguinet Chez « Dittmeyer cueillette de Myrtilles »

Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discover the world of beekeeping…bees, wax, hive products, honey recipes and the beekeeping profession.

Take time out for this educational interlude to get into the swing of things with a biodynamic, eco-responsible beekeeper. On Wednesdays and Saturdays from 3.45pm to 5.30pm, you’ll discover the life of bees in different habitats and take an active part in this discovery. The apiary is located on the Domaine Dittmeyer des Myrtilles

Program:

3.45pm: Dressing with beekeeping outfits

4:00 pm: Beginning of educational apiary

5:00 pm: Beekeeping outfits

5:15pm: Tasting

5:30 pm: End of session

From 5 years old (accompanied by an adult) to 99 years old….

Maximum 10 people per session

Reservations required online or at tourist offices (Biscarrosse, Parentis, Sanguinet)

Descubra el mundo de la apicultura… las abejas, la cera, los productos de la colmena, las recetas de miel y el oficio de apicultor.

Este paréntesis pedagógico le permitirá conocer de cerca a un apicultor biodinámico y eco-responsable. Los miércoles y sábados de 15:45 a 17:30, podrá descubrir la vida de las abejas en diferentes hábitats y participar activamente en este descubrimiento. El colmenar se encuentra en el Domaine Dittmeyer des Myrtilles

Programa:

15.45 h: Vestimenta de apicultor

16.00 h: Inicio del colmenar didáctico

17.00 h: Retirada de los trajes de apicultor

17.15 h: Degustación

17.30 h: Fin de la sesión

De 5 años (acompañado de un adulto) a 99 años….

Máximo 10 personas por sesión

Reserva obligatoria en línea o en las oficinas de turismo (Biscarrosse, Parentis, Sanguinet)

Entdecken Sie die Welt der Imkerei… Die Bienen, das Wachs, die Produkte aus dem Bienenstock, die Rezepte auf Honigbasis und den Beruf des Imkers.

Seien Sie für die Dauer dieser pädagogischen Auszeit in der Kleidung eines biodynamischen und ökologisch verantwortungsbewussten Imkers. Mittwochs und samstags von 15:45 bis 17:30 Uhr lernen Sie das Leben der Bienen in verschiedenen Lebensräumen kennen und nehmen aktiv an dieser Entdeckung teil. Der Bienenstock befindet sich auf der Domaine Dittmeyer des Myrtilles

Das Programm :

15.45 Uhr: Anziehen mit Imkerkleidung

16.00 Uhr: Beginn des Lehrbienenstandes

17.00 Uhr: Herausnehmen der Imkerkleidung

17.15 Uhr: Verkostung

17.30 Uhr: Ende der Sitzung

Ab 5 Jahren (in Begleitung eines Erwachsenen) bis 99 Jahre…..

Maximal 10 Personen pro Sitzung

Die Reservierung ist online oder in den Fremdenverkehrsbüros (Biscarrosse, Parentis, Sanguinet) erforderlich

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Grands Lacs