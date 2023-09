Dans le cadre du festival Résurgence VII : portes ouvertes Moulin d’Escalmeilles 334 ROUTE DE GOURDON Lamothe-Fénelon, 29 septembre 2023, Lamothe-Fénelon.

Lamothe-Fénelon,Lot

Yves Chaboche vous invite à la découverte du Moulin d’Escalmeilles à Lamothe-Fénelon. Suivez le guide, trois créneaux de visite à votre convenance. Comment restaurer et agrandir un bâtiment ancien en mauvais état pour en faire un lieu de vie agréable et confortable, tout en respectant autant l’intérieur que l’extérieur ? Comment restaurer une architecture typique, locale, sans sacrifier une décoration moderne qui finira, un jour ou l’autre, par se démoder et obliger à recommencer ? Tout l’art du durable.

2023-09-29 15:00:00 fin : 2023-09-29 . EUR.

334 ROUTE DE GOURDON

Lamothe-Fénelon 46350 Lot Occitanie



Yves Chaboche invites you to discover the Moulin d’Escalmeilles in Lamothe-Fénelon. Follow the guide, three visit slots at your convenience. How do you restore and extend an old building in poor condition to make it a pleasant, comfortable place to live, while respecting both the interior and exterior? How do you restore typical, local architecture without sacrificing modern decoration that will eventually become outdated and force you to start all over again? The art of sustainability

Yves Chaboche le invita a descubrir el Moulin d’Escalmeilles en Lamothe-Fénelon. Siga la guía, con tres horarios de visita a su medida. ¿Cómo restaurar y ampliar un edificio antiguo en mal estado para convertirlo en un lugar agradable y cómodo para vivir, respetando tanto el interior como el exterior? ¿Cómo restaurar la arquitectura típica del lugar sin renunciar a una decoración moderna que con el tiempo pasará de moda y habrá que rehacer? El arte de la sostenibilidad

Yves Chaboche lädt Sie ein, die Moulin d’Escalmeilles in Lamothe-Fénelon zu entdecken. Folgen Sie dem Führer, drei Besichtigungszeiten stehen Ihnen zur Verfügung. Wie kann man ein altes Gebäude in schlechtem Zustand restaurieren und erweitern, um es in einen angenehmen und komfortablen Ort zum Leben zu verwandeln, und dabei sowohl das Innere als auch das Äußere respektieren? Wie kann man eine typische, lokale Architektur restaurieren, ohne auf eine moderne Dekoration zu verzichten, die früher oder später veraltet und einen Neuanfang erforderlich macht? Die Kunst der Nachhaltigkeit

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Vallée de la Dordogne