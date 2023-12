Visite de la fromagerie Haxaire 333a La Croix D’Orbey Lapoutroie Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-03-11 10:30:00 Visite guidée de la fromagerie pour lever le voile sur la fabrication du fromage de Munster..

Venez profiter d’une visite commentée de la fromagerie ! Découvrez-y toutes les étapes de la fabrication et de l’affinage au travers de parcours pédagogiques et didactiques. Dégustation d’une dizaine de fromages et explications en fin de parcours. 0 EUR.

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est

