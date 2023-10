Happy hour raclette chez Haxaire 333a La Croix D’Orbey Lapoutroie, 31 octobre 2023, Lapoutroie.

Lapoutroie,Haut-Rhin

Amateurs de produits régionaux, venez découvrir nos tomes sous forme de raclette. Nature ou aromatisées , il y en aura pour tous les goûts..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 18:00:00. EUR.

333a La Croix D’Orbey

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est



Lovers of regional products, come and discover our tomes in the form of raclette. Plain or flavored, there’s something for everyone.

Si le gustan los productos regionales, venga a descubrir nuestras raclette. Naturales o aromatizados, hay para todos los gustos.

Als Liebhaber regionaler Produkte können Sie hier unsere Käse in Form von Raclette entdecken. Natur oder aromatisiert, für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg