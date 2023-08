Munster en fête – Fromagerie Haxaire 333a La Croix D’Orbey Lapoutroie, 1 octobre 2023, Lapoutroie.

Lapoutroie,Haut-Rhin

Profitez d’une visite guidée, restauration et à 10h, 12h, 14h et 16h fabrication à l’ancienne de munster..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 18:00:00. EUR.

333a La Croix D’Orbey

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est



Enjoy a guided tour, catering and, at 10am, 12pm, 2pm and 4pm, traditional Munster cheese-making.

Disfrute de una visita guiada, un restaurante y, a las 10.00, 12.00, 14.00 y 16.00 horas, de la tradicional fabricación de queso Munster.

Genießen Sie eine geführte Besichtigung, Restaurierung und um 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr die Herstellung von Münsterkäse nach altem Rezept.

