« T'es qui toi? Matière à spectacle » une Itinérance artistique à St Laurent des Combes
Jeudi 27 juillet, 17h00
Entrée libre

Rencontrez vos voisins ou des inconnus à travers des jeux brise-glace.

Découvrez des lectures d’albums jeunesse.

Participez à une performance théâtrale: » rencontre entre deux étrangers » autour du Petit prince et du célèbre « dessine-moi un mouton »

Suivez la série « lettre d’une inconnue » : lecture de la nouvelle de S.Zweig mais pour connaître la suite il faudra revenir demain!

Echangez avec les artistes lors du bord de scène.

33330 Saint-Laurent-des-Combes
Barbeyron

2023-07-27T17:00:00+02:00 – 2023-07-27T21:00:00+02:00

