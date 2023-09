Portes Ouvertes Amorce de parcours 33210 Langon Cadillac-sur-Garonne Catégories d’Évènement: Cadillac-sur-Garonne

Gironde Portes Ouvertes Amorce de parcours 33210 Langon Cadillac-sur-Garonne, 22 septembre 2023, Cadillac-sur-Garonne. Portes Ouvertes Amorce de parcours Vendredi 22 septembre, 13h30 33210 Langon Découverte des métiers, confirmation par le biais d’un stage et choix d’une orientation.

Une solution à la carte pour passer à l'action

Zone Industrielle, 22 Av. Léon Jouhaux, 33210 Langon
contact@axe-et-cible.fr

2023-09-22T13:30:00+02:00 – 2023-09-22T16:30:00+02:00

