3310 Labyrinthes Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 27 mai 2023, Paris.

Le samedi 27 mai 2023

de 19h00 à 19h45

.Tout public. gratuit sous condition

Sous réservation

Conférence scientifique ou performance artistique ? Un jeune artiste hacker se joue ici des frontières entre algorithmes et poésie.

Kaspar Ravel développe sa pratique artistique numérique en détournant la technologie pour créer des formes narratives à partir des défauts des systèmes numériques (bugs, bruits, déformations). Sur scène, en image et en musique, il présente à travers 3310 Labyrinthes les explorations qu’il a menées durant sa résidence à Sorbonne Universités. Une recherche prenant pour sujet les frontières entre les formes. Si le pli était l’unité élémentaire du monde, toutes les formes seraient labyrinthiques. Partant de ce postulat, 3310 Labyrinthes propose de déplier le monde sensible à la manière d’un origami que l’on aimerait savoir faire, défaire et refaire. En explorant la théorie des médias, les géographies de l’Europe et la philosophie de l’image, la performance cherche à questionner la relation entre arts, sciences et frontières ainsi qu’à faire émerger leurs matérialités en devenir.

Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 Av. Gabriel 75008 Paris

