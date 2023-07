Le Potager de Nicolas 331 Route de Lacaral Issendolus, 12 juillet 2023, Issendolus.

Issendolus,Lot

Situés dans le Lot, entre Figeac et Gramat, dans le Parc Naturel Régional du Quercy, Nicolas et Anne-Laure vous accueillent dans leur ferme bio atypique !

Vous y trouverez un jardin en forme de goutte d’eau où se mélangent légumes et fleurs, ainsi que des brebis, des ânes, des poules et des lapins.

Pour un moment de détente en famille..

331 Route de Lacaral Lieu dit Lacaral

Issendolus 46500 Lot Occitanie



Located in the Lot, between Figeac and Gramat, in the Parc Naturel Régional du Quercy, Nicolas and Anne-Laure welcome you to their atypical organic farm!

You will find a garden in the shape of a water drop where vegetables and flowers are mixed, as well as sheep, donkeys, chickens and rabbits.

For a moment of relaxation in family.

Situados en el Lot, entre Figeac y Gramat, en el Parque Natural Regional del Quercy, Nicolas y Anne-Laure le dan la bienvenida a su atípica granja ecológica

Encontrará un jardín en forma de gota de agua donde se mezclan verduras y flores, así como ovejas, burros, gallinas y conejos.

Para un momento de relax en familia.

Nicolas und Anne-Laure befinden sich im Departement Lot zwischen Figeac und Gramat im Regionalen Naturpark Quercy und heißen Sie auf ihrem atypischen Bio-Bauernhof herzlich willkommen!

Hier finden Sie einen tropfenförmigen Garten, in dem sich Gemüse und Blumen mischen, sowie Schafe, Esel, Hühner und Kaninchen.

Für einen entspannenden Moment mit der ganzen Familie.

