salle des fêtes de Bordeaux Grand Parc,, le vendredi 25 juin à 18:20

Suite aux séances d’écoute (Passion Disque) organisées chez eux, vous retrouverez sur scène les habitants-participants pour ce spectacle 3300 Tours, mis en scène par Renaud Cojo. A partir d’un seul morceau sélectionné par chacun, c’est toute une vie en sous-titre, un livret ouvert en annexe qui éclairera la lecture de cette représentation unique. « Le procédé, fort simple, répétable à l’envi, est d’une rare efficacité. Drôles, touchants, bouleversants, déjantés, les récits s’enchaînent faisant la part belle à la musique. Manière étonnante s’il en est de (re)découvrir des chansons inédites ou archi-connues, des artistes rares ou plus connus, 3300 tours est une performance terriblement emballante. D’Elysian Shield à David Bowie, en passant par la bande originale de Dirty Dancing à Durruti Column, le public se laisse emporter par le groove, le flow et ressort de l’expérience heureux, ravi, totalement séduit . » L’Œil d’Olivier, Juin 19

Entrée libre

3300 TOURS version 2021 est le volet spectacle participatif habitants de notre projet PASSION DISQUE – 3300 TOURS réalisé en juin 2021 salle des fêtes de Bordeaux Grand Parc, 39 cours de Luze 33300 Bordeaux Bordeaux Grand Parc Gironde

