Vendanges d’un jour 330 Route de la Chapelle de Rousse Gan, 12 octobre 2023, Gan.

Gan,Pyrénées-Atlantiques

Le Château Jolys vous invite à participer à ses vendanges le jeudi 12 octobre 2023.

Laissez-vous tenter par l’expérience des vendanges et découvrez l’ambiance de notre vignoble.

9h00 – Café d’accueil et présentation du domaine

9h30 – Départ vers les vignes muni de votre kit vendangeur

11h00 – Retour au chai de vinification où notre maître de chai vous expliquera les étapes du traitement de la vendange

12h30 – Dégustation de nos vins

13h – 15h – Déjeuner convivial (assiette de charcuterie béarnaise, blanquette de veau à l’ancienne, riz pilaf, croustillant 3 chocolats crème anglaise, café et vin inclus)

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION AVANT LE 09/10/2023.

2023-10-12

330 Route de la Chapelle de Rousse Château Jolys

Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Château Jolys invites you to take part in its grape harvest on Thursday, October 12, 2023.

Let yourself be tempted by the harvest experience and discover the atmosphere of our vineyard.

9:00 am – Welcome coffee and presentation of the estate

9:30 am – Departure for the vineyards with your harvest kit

11:00 – Return to the winery, where our cellar master will explain the steps involved in processing the harvest

12:30 – Wine tasting

1pm – 3pm – Lunch (charcuterie béarnaise, veal blanquette à l’ancienne, riz pilaf, croustillant 3 chocolates crème anglaise, coffee and wine included)

ONLY ON RESERVATION BEFORE 09/10/2023

Château Jolys le invita a participar en su vendimia el jueves 12 de octubre de 2023.

Déjese tentar por la experiencia de la vendimia y descubra el ambiente de nuestro viñedo.

9.00 h – Café de bienvenida y presentación de la finca

9.30 – Salida hacia los viñedos con su kit de vendimia

11:00 – Regreso a la bodega, donde nuestro jefe de bodega le explicará las distintas etapas de la transformación de la uva

12:30 – Degustación de nuestros vinos

13:00 – 15:00 – Almuerzo (charcutería bearnesa, blanquette de veau à l’ancienne, riz pilaf, croustillant 3 chocolates crème anglaise, café y vino incluidos)

SÓLO CON RESERVA ANTES DEL 09/10/2023

Das Château Jolys lädt Sie ein, am Donnerstag, den 12. Oktober 2023, an seiner Weinlese teilzunehmen.

Lassen Sie sich auf das Erlebnis der Weinlese ein und entdecken Sie die Atmosphäre unseres Weinbergs.

9.00 Uhr – Begrüßungskaffee und Vorstellung des Weinguts

9.30 Uhr – Abfahrt zu den Weinbergen mit Ihrem Weinleser-Kit

11.00 Uhr – Rückkehr in den Weinkeller, wo Ihnen unser Kellermeister die einzelnen Schritte der Leseverarbeitung erklärt

12:30 Uhr – Verkostung unserer Weine

13h – 15h – Geselliges Mittagessen (Wurstteller Béarnaise, Kalbsragout nach alter Art, Pilaw-Reis, Knuspriges aus 3 Schokoladensorten mit englischer Creme, Kaffee und Wein inbegriffen)

NUR MIT RESERVIERUNG VOR DEM 09.10.2023

