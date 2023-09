Exposition Concerts animations acomartistes « Art et vignes » 330 Route de la Chapelle de Rousse Gan, 7 octobre 2023, Gan.

Gan,Pyrénées-Atlantiques

Les 7 et 8 Octobre, 30 Artistes des 7 arts, de l’association AcomArtistes, au château Jolys, – côteaux de Jurançon – 330 route de la Chapelle de rousse – 64290 Gan, proposent une belle exposition peinture, sculpture, des dédicaces de livres et recueils de poésie, des concerts ainsi que la visite et dégustations dans le domaine vinicole, durant tout le week end « Art et Vignes ».

Deux journées, dans un cadre idyllique, qui paraîtront trop courtes tant les œuvres et prestations à découvrir sont nombreuses.

Rdv est donné !.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 19:30:00. .

330 Route de la Chapelle de Rousse Château Jolys

Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On October 7 and 8, 30 Artists of the 7 arts, from the AcomArtistes association, at Château Jolys, – côteaux de Jurançon – 330 route de la Chapelle de rousse – 64290 Gan, are offering a fine exhibition of paintings and sculptures, book and poetry signings, concerts and visits and tastings in the winery, throughout the « Art et Vignes » weekend.

Two days in an idyllic setting, which will seem too short given the sheer number of works and services on offer.

See you there!

Los días 7 y 8 de octubre, 30 artistas de las 7 artes, de la asociación AcomArtistes, ofrecen en Château Jolys, – côteaux de Jurançon – 330 route de la Chapelle de rousse – 64290 Gan, una magnífica exposición de pinturas y esculturas, firmas de libros y poemarios, conciertos y visitas y degustaciones en la bodega, a lo largo del fin de semana « Art et Vignes ».

Dos días en un entorno idílico que le parecerán demasiado cortos ante la cantidad de obras y eventos propuestos.

¡Le esperamos!

Am 7. und 8. Oktober bieten 30 Künstler der 7 Künste der Vereinigung AcomArtistes im Château Jolys, – côteaux de Jurançon – 330 route de la Chapelle de rousse – 64290 Gan, während des gesamten Wochenendes « Art et Vignes » eine schöne Ausstellung von Gemälden und Skulpturen, Signierstunden von Büchern und Gedichtbänden, Konzerte sowie Besichtigungen und Weinproben auf dem Weingut an.

Zwei Tage in einem idyllischen Rahmen, die zu kurz erscheinen werden, da es so viele Werke und Darbietungen zu entdecken gibt.

Rdv ist gegeben!

