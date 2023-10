Stage de céramique d’automne 330 route de Chenebeyres Retournac, 4 novembre 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

La Papoterie Manalie vous attend pour participer au stage d’automne de céramique..

2023-11-04 14:00:00 fin : 2023-11-04 18:00:00. .

330 route de Chenebeyres La papoterie Manalie

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Papoterie Manalie is looking forward to welcoming you to its autumn ceramics workshop.

Papoterie Manalie le da la bienvenida a su taller de cerámica de otoño.

Die Papoterie Manalie erwartet Sie, um am Herbstkurs für Keramik teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire