Rencontre littéraire gourmande 330 chemin des Frauds La Bachellerie, 24 novembre 2023, La Bachellerie.

La Bachellerie,Dordogne

Marie-Hélène Lafon vient à la rencontre des lectrices et des lecteurs avec son dernier roman « Les Sources ».

Apéritif dînatoire et rencontre avec le public.

Marie-Hélène Lafon est professeure agrégée et écrivaine française. Elle est originaire du Cantal.

Son premier roman Le Soir du chien est récompensé par le prix Renaudot des lycéens en 2001.

Elle obtient le prix Renaudot en 2020, pour son roman Histoire du fils. Avec cette fresque familiale sur trois générations, elle rencontre un grand succès public..

330 chemin des Frauds Chartreuse des Frauds

La Bachellerie 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Marie-Hélène Lafon meets readers with her latest novel « Les Sources ».

Aperitif and meeting with the public.

Marie-Hélène Lafon is an associate professor and French writer. She hails from the Cantal region of France.

Her first novel, Le Soir du chien, won the Prix Renaudot des lycéens in 2001.

In 2020, she won the Prix Renaudot for her novel Histoire du fils. With this three-generation family fresco, she met with great public success.

Marie-Hélène Lafon viene al encuentro de los lectores con su última novela « Les Sources ».

Habrá una recepción con bebidas y la oportunidad de conocer al público.

Marie-Hélène Lafon es profesora asociada y escritora francesa. Es originaria de la región francesa de Cantal.

Su primera novela, Le Soir du chien, ganó el Prix Renaudot des lycéens en 2001.

En 2020 obtuvo el Premio Renaudot por su novela Histoire du fils. Este fresco familiar de tres generaciones fue un gran éxito de público.

Marie-Hélène Lafon kommt mit ihrem neuesten Roman « Les Sources » zu einem Treffen mit den Leserinnen und Lesern.

Apéritif dînatoire und Treffen mit dem Publikum.

Marie-Hélène Lafon ist eine französische Professorin und Schriftstellerin. Sie stammt aus der Region Cantal.

Ihr erster Roman Le Soir du chien wurde 2001 mit dem Prix Renaudot des lycéens ausgezeichnet.

Im Jahr 2020 erhielt sie den Prix Renaudot für ihren Roman Histoire du fils. Mit diesem Familienfresko über drei Generationen feiert sie einen großen Publikumserfolg.

