Concert – Paris Brest 330, avenue Rhin et Danube Die, 16 août 2023, Die.

Die,Drôme

Paris Brest est un mélange improbable entre chanson française et de traditionnel des pays de l’est, du hip hop à l’éléctro..

2023-08-16 20:30:00 fin : 2023-08-16 23:00:00. .

330, avenue Rhin et Danube Le Merilou

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Paris Brest is an unlikely blend of French chanson and traditional Eastern European music, from hip hop to electro.

Paris Brest es una improbable mezcla de chanson francesa y música tradicional de Europa del Este, desde hip hop hasta electro.

Paris Brest ist eine unwahrscheinliche Mischung aus französischem Chanson, traditionellen osteuropäischen Liedern, Hip Hop und Elektro.

