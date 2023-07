Concert – Ti’Crew 330, avenue Rhin et Danube Die, 26 juillet 2023, Die.

Die,Drôme

Ti’Crew vous emmène en voyage à travers la Jamaïque avec un son « Inna Reggae Style »..

2023-07-26 20:30:00 fin : 2023-07-26 23:00:00. .

330, avenue Rhin et Danube Le Merilou

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Ti’Crew takes you on a journey through Jamaica with an « Inna Reggae Style » sound.

Ti’Crew te lleva de viaje por Jamaica con un sonido « Inna Reggae Style ».

Ti’Crew nimmt dich mit auf eine Reise durch Jamaika mit einem « Inna Reggae Style »-Sound.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme du Pays Diois