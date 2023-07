Concert- Still not Married 330 Avenue Rhin et Danube Die Catégories d’Évènement: Die

Drôme Concert- Still not Married 330 Avenue Rhin et Danube Die, 19 juillet 2023, Die. Die,Drôme Groupe de la région qui propose un concert dansant sur un style Rythm’n’blues / funk / soul..

2023-07-19 21:00:00 fin : 2023-07-19 23:00:00. .

330 Avenue Rhin et Danube Le Merilou Snack, Bar, Pizzeria

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Local band offering a dance concert in a rhythm'n'blues / funk / soul style.
Una banda local que ofrece un concierto bailable de estilo rhythm'n'blues / funk / soul.
Gruppe aus der Region, die ein Tanzkonzert im Stil von Rythm'n'Blues / Funk / Soul anbietet.

