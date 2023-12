UNE EXPOSITION À HAUTEUR D’ENFANTS 330 avenue des Coteaux de Montferrand Saint-Mathieu-de-Tréviers, 2 janvier 2024, Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02

fin : 2024-02-03

Cette exposition a été conçue pour les tout-petits autour d’albums et d’un univers.

Elle se veut collaborative, participative et vivante autour des livres qu’elle accompagne. Les tout-petits investissant lectures, découvertes et apprentissages avec tous leurs sens, leur corps, mais aussi par associations d’idées et d’actions, nous avons proposé autour des livres et toujours en lien avec eux, divers éléments leur permettant d’expérimenter de toutes ces manières dans des aller-retours entre l’écrit, le jeu, le corps, l’image, le mouvement, l’objet-livre, les sens, le langage…

330 avenue des Coteaux de Montferrand

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie



