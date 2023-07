ATELIER COLLAGE AVEC L’ARTISTE PLASTICIEN SÉBASTIEN MASSE SAINT MATHIEU DE TRÉVIERS 330 Avenue des Coteaux de Montferrand Saint-Mathieu-de-Tréviers Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Mathieu-de-Tréviers ATELIER COLLAGE AVEC L’ARTISTE PLASTICIEN SÉBASTIEN MASSE SAINT MATHIEU DE TRÉVIERS 330 Avenue des Coteaux de Montferrand Saint-Mathieu-de-Tréviers, 8 juillet 2023, Saint-Mathieu-de-Tréviers. Saint-Mathieu-de-Tréviers,Hérault Atelier collage avec l’artiste plasticien Sébastien Masse.

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . .

330 Avenue des Coteaux de Montferrand

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie



Collage workshop with artist Sébastien Masse Taller de collage con el artista plástico Sébastien Masse Collage-Workshop mit dem bildenden Künstler Sébastien Masse Mise à jour le 2023-06-30 par OT DU GRAND PIC ST LOUP Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Saint-Mathieu-de-Tréviers Autres Lieu 330 Avenue des Coteaux de Montferrand Adresse 330 Avenue des Coteaux de Montferrand Ville Saint-Mathieu-de-Tréviers Departement Hérault Lieu Ville 330 Avenue des Coteaux de Montferrand Saint-Mathieu-de-Tréviers

330 Avenue des Coteaux de Montferrand Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mathieu-de-treviers/