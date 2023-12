MÉDIATHÈQUE JEAN ARNAL – ANIMATIONS JANVIER 2024 330 avenue Coteaux de Montferrand Saint-Mathieu-de-Tréviers, 2 janvier 2024, Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02

fin : 2024-01-31

Atelier de conversation en anglais, escape game, réalité virtuelle…Retrouvez toutes les animations de la médiathèque sur la page Facebook et le site internet de la mairie!.

Atelier de conversation en anglais, escape game, réalité virtuelle…Retrouvez toutes les animations de la médiathèque sur la page Facebook et le site internet de la mairie!

Atelier de conversation en anglais, escape game, réalité virtuelle…Retrouvez toutes les animations de la médiathèque sur la page Facebook et le site internet de la mairie!

.

330 avenue Coteaux de Montferrand

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-27 par OT DU GRAND PIC ST LOUP