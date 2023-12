PROJECTION JEUNE PUBLIC 330 Avenue Coteaux de Montferrand Saint-Mathieu-de-Tréviers, 4 décembre 2023, Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Saint-Mathieu-de-Tréviers,Hérault

Projection jeune public

À l’occasion des fêtes de Noël, la Médiathèque propose la projection d’un film dédié aux enfants à partir de 4 ans le mercredi 20 décembre 2023 à 14h15, sur le thème de Noël ! Quel film ? C’est une surprise !.

2023-12-20 14:15:00 fin : 2023-12-20 . .

330 Avenue Coteaux de Montferrand

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie



Screening for young audiences

To celebrate Christmas, the Médiathèque will be screening a Christmas-themed film for children aged 4 and over on Wednesday, December 20, 2023 at 2.15pm! Which film? It?s a surprise!

Proyección para jóvenes

Para celebrar la Navidad, la Médiathèque proyecta el miércoles 20 de diciembre de 2023, a las 14:15 h, una película de temática navideña para niños a partir de 4 años ¿Qué película? ¡Sorpresa!

Vorführung für junges Publikum

Anlässlich der Weihnachtszeit zeigt die Mediathek am Mittwoch, den 20. Dezember 2023 um 14.15 Uhr einen Film für Kinder ab 4 Jahren zum Thema Weihnachten! Welcher Film? Das ist eine Überraschung!

Mise à jour le 2023-12-01 par OT DU GRAND PIC ST LOUP