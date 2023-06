Exposition « Ô saisons, Ô chateaux » d’Agnès Varda 330-335 Le Village Hauterives, 10 juin 2023, Hauterives.

Hauterives,Drôme

Comme la conclusion d’un récit, ce troisième et dernier épisode de la trilogie prend le nom d’un des courts métrages de Agnès Varda, lui-même éponyme d’un poème de Arthur Rimbaud : ô saisons, ô château..

2023-06-10 à 11:00:00 ; fin : 2023-08-27 18:00:00. EUR.

330-335 Le Village le château

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Like the conclusion of a story, this third and final episode in the trilogy takes its name from one of Agnès Varda?s short films, itself eponymous with a poem by Arthur Rimbaud: ô saisons, ô château.

Como la conclusión de una historia, este tercer y último episodio de la trilogía toma su nombre de uno de los cortometrajes de Agnès Varda, a su vez epónimo de un poema de Arthur Rimbaud: ô saisons, ô château.

Wie der Abschluss einer Erzählung nimmt diese dritte und letzte Episode der Trilogie den Namen eines der Kurzfilme von Agnès Varda an, der wiederum Namensgeber eines Gedichts von Arthur Rimbaud ist: ô saisons, ô château.

