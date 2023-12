Cet évènement est passé Chorale Ephémère de Noël #3 33 Rue Principale Juvigny Catégories d’Évènement: Juvigny

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 11:00:00

fin : 2023-12-16 19:00:00 Vous aimez chanter ?

Vous aimez les traditions de Noël ?

Vous avez envie de partager une expérience authentique ? Rejoignez notre chorale éphémère pour le 3ème session afin de monter un programme de chants de Noël traditionnels français et étrangers. Répétition unique au Foyer Mangin de 11h à 16h (prendre son pique-nique) suivi du concert à 17h à l’église et d’un vin chaud offert par la commune. Cheffe de choeur : Laure-Emmanuelle Dauvergne Tout public. Venez chanter en famille!

Aucune connaissance musicale nécessaire..

33 Rue Principale Eglise de Juvigny (& Foyer Mangin)

Juvigny 51150 Marne Grand Est

