Orgue en fête à Juvigny 33 Rue Principale Juvigny, 16 septembre 2023, Juvigny.

Juvigny,Marne

Orgue en fête : Jubilé d’Eric Brottier

17h30 : Concert d’Eric Brottier

19h – 20h15 : Verre et buffet de l’amitié

20h30 : Jean Christophe Leclère et l’ensemble baroque Fondamente Nove

Manifestation organisée dans le cadre des Journées du Patrimoine avec l’association des Amis de l’Orgue Historique de Juvigny..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 20:00:00. .

33 Rue Principale Eglise de Juvigny

Juvigny 51150 Marne Grand Est



Orgue en fête: Eric Brottier’s Jubilee

5:30pm: Concert by Eric Brottier

7pm – 8:15pm: Drinks and buffet de l’amitié

8:30pm: Jean Christophe Leclère and the baroque ensemble Fondamente Nove

Event organized as part of the Journées du Patrimoine with the Association des Amis de l’Orgue Historique de Juvigny.

Orgue en fête: el jubileo de Eric Brottier

17.30 h: Concierto de Eric Brottier

19.00 h – 20.15 h: Bebidas y buffet de camaradería

20.30 h: Jean Christophe Leclère y el conjunto barroco Fondamente Nove

Acto organizado en el marco de las Jornadas del Patrimonio con la Asociación de Amigos de la Orquesta Histórica de Juvigny.

Orgue en fête: Jubiläum von Eric Brottier

17.30 Uhr: Konzert von Eric Brottier

19h – 20h15 : Umtrunk und Buffet der Freundschaft

20.30 Uhr: Jean Christophe Leclère und das Barockensemble Fondamente Nove

Veranstaltung im Rahmen der Tage des Kulturerbes mit dem Verein der Freunde der historischen Orgel von Juvigny.

