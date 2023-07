Grand Concert de l’été à Juvigny 33 Rue Principale Juvigny, 8 juillet 2023, Juvigny.

Juvigny,Marne

Grand Concert de l’été : le Mexique à l’honneur

Ofelia Gómez Castellanos & Pr. Gustavo Delgado Parra, organistes à Mexico, proposent un programme d’orgue à 2 ou 4 mains des 16ème, 17ème, 18ème et 21ème siècles !

Organisé par l’association des Amis de l’Orgue Historique de Juvigny avec le soutien de la commune de Juvigny et du Conseil Départemental de la Marne.

2023-07-08 fin : 2023-07-08 20:00:00. .

33 Rue Principale Eglise de Juvigny

Juvigny 51150 Marne Grand Est



Grand Concert de l’été: Mexico in the spotlight

Ofelia Gómez Castellanos & Pr. Gustavo Delgado Parra, organists in Mexico City, offer a program of organ music for 2 or 4 hands from the 16th, 17th, 18th and 21st centuries!

Organized by the Association des Amis de l’Orgue Historique de Juvigny, with the support of the commune of Juvigny and the Conseil Départemental de la Marne

Grand Concert de l’été: México ocupa el centro del escenario

Ofelia Gómez Castellanos y el Pr. Gustavo Delgado Parra, organistas de Ciudad de México, ofrecen un programa de música para órgano a 2 o 4 manos de los siglos XVI, XVII, XVIII y XXI

Organizado por la Association des Amis de l’Orgue Historique de Juvigny, con el apoyo del municipio de Juvigny y del Conseil Départemental de la Marne

Großes Sommerkonzert: Mexiko im Mittelpunkt

Ofelia Gómez Castellanos & Pr. Gustavo Delgado Parra, Organisten in Mexiko-Stadt, präsentieren ein zwei- oder vierhändiges Orgelprogramm aus dem 16., 17., 18. und 21. Jahrhundert!

Organisiert von der Association des Amis de l’Orgue Historique de Juvigny mit der Unterstützung der Gemeinde Juvigny und des Conseil Départemental de la Marne

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne