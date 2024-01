NUITS DE LA LECTURE CORPS ET METAMORPHOSE 33 rue Poincaré Delme, vendredi 19 janvier 2024.

Delme Moselle

17h-18h15 : Des histoires qui résonnent

Lectures des poèmes et des histoires inspirés des photographies de Josephine Pryde, par les élèves de CM1-CM2 des écoles de Solgne, Secourt, Lesse, Marthille, Aulnois-sur-Seille et Delme, puis des élèves de 6ème de la CHAAP (classe à horaires aménagés arts plastiques) du Collège André Malraux de Delme. Les élèves mettent en scène leurs lectures dans l’espace d’exposition de la synagogue en dialogue avec les œuvres de l’artiste.

(À la synagogue, ouvert à tous)

18h30-19h15 : Atelier « En forme de livre »

Et si les livres n’étaient pas tous des blocs plats et rectangulaires ? Cet atelier propose de ré-inventer le livre, avec plus de couleurs, de plis, de trous, de bosses, et même pas de papier tiens ! Il est temps d’imaginer des livres qui roulent ou qui coulent, des livres qui ne veulent pas s’ouvrir, des livres qui jouent avec leurs formes. Avec Sarah Viollon, chargée d’accueil et de médiation au centre d’art

(À la Gue(ho)st House, ouvert à tous et sur réservation publics @cac-synagoguedelme.org ou 03.87.01.43.42)

19h30-20h : Lecture projetée

Lecture grand format de l’album Comment fabriquer un grand frère d’Anaïs Vaugelade par votre libraire de Château-Salins. Cet album inclassable revient avec précision sur l’anatomie humaine à travers une histoire drôle et pleine de poésie. Avec Marjorie Marchetto, Librairie Le Roseau Pensant.

(À la Gue(ho)st House, ouvert à tous et sur réservation publics @cac-synagoguedelme.org ou 03.87.01.43.42)

20h15-21h30 : Apéro-lectures

Venez découvrir le corps et ses mystères à travers plusieurs extraits d’ouvrages lus par l’équipe de la médiathèque. Le tout sera accompagné de douceurs à se mettre sous la dent. Avec l’équipe de la médiathèque intercommunale de Delme.

(À la Gue(ho)st House, public adulte)Tout public

0 EUR.

33 rue Poincaré Centre d’art contemporain

Delme 57590 Moselle Grand Est



