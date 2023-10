VERNISSAGE DE L’EXPOSITION THE SPLITS 33 rue Poincaré Delme, 20 octobre 2023, Delme.

Delme,Moselle

Le centre d’art est heureux de vous convier au vernissage de l’exposition The Splits de Josephine Pryde le vendredi 20 octobre 2023 à partir de 18h en présence de l’artiste.

Navette gratuite depuis Nancy pour le vernissage. Départ à 17h à la Gare Routière, place de la République, Nancy. Infos et réservation : 03 87 01 43 42 ou info@cac-synagoguedelme.org. Tout public

Vendredi 2023-10-20 18:00:00 fin : 2023-10-20 21:00:00. 0 EUR.

33 rue Poincaré

Delme 57590 Moselle Grand Est



The art center is delighted to invite you to the opening of Josephine Pryde’s exhibition The Splits on Friday October 20, 2023 from 6 pm, in the presence of the artist.

Free shuttle bus from Nancy to the opening. Departure at 5pm from Gare Routière, place de la République, Nancy. Information and booking: 03 87 01 43 42 or info@cac-synagoguedelme.org

El centro de arte se complace en invitarle a la inauguración de la exposición The Splits de Josephine Pryde el viernes 20 de octubre de 2023 a partir de las 18:00 horas, en presencia de la artista.

Autobús gratuito desde Nancy para la inauguración. Salida a las 17.00 h de la Gare Routière, place de la République, Nancy. Información y reservas: 03 87 01 43 42 o info@cac-synagoguedelme.org

Das Kunstzentrum freut sich, Sie zur Vernissage der Ausstellung The Splits von Josephine Pryde am Freitag, den 20. Oktober 2023 ab 18 Uhr in Anwesenheit der Künstlerin einzuladen.

Kostenloser Shuttle-Bus von Nancy zur Vernissage. Abfahrt um 17 Uhr am Gare Routière, Place de la République, Nancy. Infos und Reservierung: 03 87 01 43 42 oder info@cac-synagoguedelme.org

Mise à jour le 2023-10-03 par OT DU PAYS SAULNOIS