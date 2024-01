Festival du jeu de société 33 Rue Maurice Thorez Gonfreville-l’Orcher, samedi 3 février 2024.

Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-03

fin : 2024-02-04

Les Aventuriers du Jeu, en partenariat avec une quinzaine d’associations ludiques et la Ville de Gonfreville-l’Orcher, organisent sa deuxième édition du Festival du jeu les samedi 3 de (12h à 20h) et dimanche 4 février (de 10h à 18h) dans la salle Arthur-Fleury.

Chaque association tiendra et animera quatre tables de jeux chacune, où vous pourrez découvrir et jouer à des jeux de figurines, de société, de cartes, de rôle, d’échecs entre autres.

Entrée libre et gratuite.

Buvette et restauration sur place.

.

33 Rue Maurice Thorez

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie