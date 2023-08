Exposition de modélisme 33 Rue Maurice Thorez Gonfreville-l’Orcher, 24 septembre 2023, Gonfreville-l'Orcher.

Gonfreville-l’Orcher,Seine-Maritime

Pour la septième année consécutive, le club de modélisme ferroviaire Corail 76 présente son exposition.

Au programme, modélisme en tout genre (trains, bateaux, autos et camions, poupées, Meccano, etc.)

Rendez-vous les 23 et 24 septembre à la salle Arthur Fleury de Gonfreville-L’Orcher..

2023-09-24 09:00:00 fin : 2023-09-24 17:00:00

33 Rue Maurice Thorez Salle Arthur Fleury

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie



For the seventh year running, the Corail 76 model railroad club presents its exhibition.

On the program: model railways, boats, cars and trucks, dolls, Meccano, etc

See you on September 23 and 24 at Salle Arthur Fleury, Gonfreville-L’Orcher.

Por séptimo año consecutivo, el club de modelismo ferroviario Corail 76 celebra su exposición.

En el programa: maquetas de trenes, barcos, coches y camiones, muñecas, mecanos, etc

Nos vemos los días 23 y 24 de septiembre en la sala Arthur Fleury de Gonfreville-L’Orcher.

Im siebten Jahr in Folge präsentiert der Modelleisenbahnclub Corail 76 seine Ausstellung.

Auf dem Programm steht Modellbau aller Art (Züge, Schiffe, Autos und Lastwagen, Puppen, Meccano usw.)

Treffpunkt ist am 23. und 24. September im Arthur-Fleury-Saal in Gonfreville-L’Orcher.

