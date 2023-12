L’heure du conte 33 Rue Maubec Langon, 4 décembre 2023, Langon.

Langon,Gironde

Des histoires qui font rire, pleurer, rêver…

Des histoires autour de Noël

Animation réservée uniquement aux enfants de 3 à 7 ans.

Sur réservation..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 12:00:00. EUR.

33 Rue Maubec Médiathèque la Quincaillerie

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Stories that make you laugh, cry, dream…

Christmas stories

For children aged 3 to 7 only.

Reservations required.

Historias que te hacen reír, llorar y soñar…

Cuentos sobre la Navidad

Sólo para niños de 3 a 7 años.

Reserva previa.

Geschichten, die einen zum Lachen, Weinen und Träumen bringen.

Geschichten rund um Weihnachten

Animation nur für Kinder von 3 bis 7 Jahren.

Nur mit Reservierung.

