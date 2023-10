Orchestre symphonique Musicolus 33 rue Louis Mazet Bretenoux, 2 novembre 2023, Bretenoux.

Bretenoux,Lot

Les élèves de Musicolus présentent un programme musical lié à la période de la Toussaint : Harry Potter, l’Apprenti sorcier, Hans & Gretel

Tout public. Restauration..

2023-11-02 18:00:00 fin : 2023-11-02 . EUR.

33 rue Louis Mazet Chapelle du Grand Couvent

Bretenoux 46500 Lot Occitanie



Musicolus students present a musical program for All Saints’ Day: Harry Potter, the Sorcerer’s Apprentice, Hans & Gretel

All ages. Catering available.

Los alumnos de Musicolus presentan un programa musical relacionado con la festividad de Todos los Santos: Harry Potter, el aprendiz de brujo, Hans & Gretel

Abierto a todos. Catering.

Die Schülerinnen und Schüler von Musicolus präsentieren ein musikalisches Programm, das mit der Zeit um Allerheiligen zusammenhängt: Harry Potter, der Zauberlehrling, Hans & Gretel

Für jedes Publikum zugänglich. Verpflegung.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Vallée de la Dordogne