« BOIRE FUMER ET CONDUIRE VITE » COMÉDIE CRÉATION DU THÉÂTRE DE L’ACTHALIA 33 RUE HENRY DELAGENIERE Sillé-le-Guillaume, samedi 27 janvier 2024.

Sillé-le-Guillaume Sarthe

BOIRE FUMER ET CONDUIRE VITE

de Philippe Lellouche

Yves SOUDY – Jean Pierre PICHON

Ludovic BRUNEAU – Sabrina MANFERDINI

Le soir du nouvel an, trois hommes sont retenus dans la salle de garde à vue d’un commissariat : le premier parce qu’il a fait un excès de vitesse, le deuxième parce qu’il a trop bu, et le troisième parce qu’il a fumé dans un lieu public. Tandis qu’ils sont incarcérés, ils reçoivent la visite d’une avocate commis d’office : Madeleine, flamboyante de justesse, de beauté et d’empathie. Face à elle, nos trois protagonistes, épris de liberté et vaillants défenseurs du libre arbitre, vont devoir remettre en cause leurs modes de vie. Tels des fauves en cage confrontés aux injonctions sociales et aux interdits, ils vont faire face à de terribles retours de manivelle. Une comédie drôle et féroce.

Création Compagnie Acthalia

Coproduction

Théâtre de L’Acthalia – Théâtre du Fou de Bassan

33 RUE HENRY DELAGENIERE Place Paul Brulat

Sillé-le-Guillaume 72000 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-04 par eSPRIT Pays de la Loire