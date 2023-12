Patrizia Bernardi dans Des femmes, des peines et des pénis 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 26 décembre 2024, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-26 20:00:00

fin : 2024-12-28

Un peu de confession intime et un peu de dialogue avec le public, un peu sérieux et un peu comique, bref….

Un peu de confession intime et un peu de dialogue avec le public, un peu sérieux et un peu comique, bref…

Un spectacle un peu monologue et un peu stand-up.

Spectacle en italien sous-titré en français



Un peu de confession intime et un peu de dialogue avec le public, un peu sérieux et un peu comique, bref… des femmes et des pénis, c’est-à-dire: un voyage dans l’esprit d’une femme « mature » face à sa ménopause et aux nombreuses pensées qui se sont succédées au cours des années comprimées entre la le confinement et la guerre.

Aux femmes. En effet, en tant que femme ménopausée.

Quand il est si facile de s’élever vers une condition surnaturelle, au point de redevenir pratiquement vierge.



Patrizia Bernardi est actrice et co-fondatrice avec Andrea Adriatico du Teatri di Vita et de la compagnie Riflessi. En tant qu’actrice, elle a été dirigée par Adriatico dans de nombreux spectacles, tels que Est, c’est du pétrole, Un morceau par sport, La maschia, et Madame de Sade, pour lesquels elle a été nominée en 1999 pour le prix Ubu de la meilleure actrice.

Depuis 2009, elle est parmi les protagonistes de la renaissance culturelle de L’Aquila avec l’association Animammersa, née du besoin de raconter et de recueillir des témoignages sur le tremblement de terre qui a détruit la ville à travers différentes formes d’art, avec la création de spectacles et de projets artistiques.



Avec le soutien de la Municipalité de Bologne, de la Région Émilie-Romagne, du Ministère de la Culture





Auteur : Patrizia Bernardi

Artiste : Patrizia Bernardi

Metteur en scène : Réalisé par Rebecca Duran – Production Teatri di Vita, Bologne

EUR.

33 rue Ferrari Théâtre Le Têtard

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-12 par Ville de Marseille