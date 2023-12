Marianne Content dans Schnecke 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 25 mai 2024, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:00:00

fin : 2024-05-25

J’ai tout essayé pour rentrer dans ces cases mais je me sens toujours en décalage !.

Des personnages grinçants qui font rire et réfléchir. Réacs s’abstenir… ou pas.



Mariage, bébés, boulot. Voilà ce qui est attendu de moi pour réussir ma vie. J’ai tout essayé pour rentrer dans ces cases mais je me sens toujours en décalage.



Pour ma tante, « le plus important c’est de faire bonne figure », même si tout le monde sait qu’elle met un doigt dans le cul de monsieur le maire tous les lundis soir.



Alors moi j’envie les schneckes* dont la vie est fluide, douce et orgasmique.



*Schnecke : nom singulier qui peut désigner un escargot, une nana, une viennoiserie, un volute, une vis, un os de l’oreille, une personne lente ou une vulve.

33 rue Ferrari Théâtre Le Têtard

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



