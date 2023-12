Charly Boccus dans Unstoppable 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 9 mars 2024, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:00:00

fin : 2024-03-09

Un one man show rythmé et plein d’énergie..

Dragueur maladroit, fêtard inconditionné et sportif de haut niveau : rien ne destinait Charly à monter sur scène.



Et pourtant, dans un one man show rythmé et plein d’énergie, Charly nous embarque avec ses personnages plus vrais que nature dans un spectacle à la fois drôle, sincère et très touchant.



Au travers de nombreuses interactions avec le public et son sens de la répartie, venez enclencher le mode unstoppable.





Artiste : Charly Boccus

Metteur en scène : Yohann Laveant

33 rue Ferrari Théâtre Le Têtard

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-12 par Ville de Marseille