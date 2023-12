Toi Émoi 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 20 janvier 2024, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

Un duo clown sensible..

Un grand magasin qui ferme ses portes. Deux individus, deux inconnus vont se croiser, se rencontrer, se surprendre.



Qui est-il ?

Qui est-elle ?

Sont-ils les mêmes ?

Une nuit vraiment pas comme les autres.



Un duo clown sensible, drôle et émouvant.



Aurélie Babin, Devrim Nebioglu

33 rue Ferrari Théâtre Le Têtard

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



