Début : 2024-01-12 20:00:00

Début : 2024-01-12 20:00:00

fin : 2024-01-12

Un voyage théâtral proposé par les 12 comédiens de l'atelier Mathieu Labrouche..



Itinéraire théâtral à escales diverses. Le spectacle de mi-saison de l’atelier de théâtre de Mathieu Labrouche







Solos, saynètes, sketchs, impros… des escales variées, entre humour et émotions diverses.

Un régal pour tous les publics !



A Savoir : Possibilité de diner avec les artistes sur place. EUR.

