L’art du mensonge – Jour de l’An 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement L’art du mensonge – Jour de l’An 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 31 décembre 2023, Marseille 5e Arrondissement. Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône Soirée spéciale Jour de l’An avec 3 représentations.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

33 rue Ferrari Théâtre Le Têtard

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Special New Year’s Eve evening with 3 performances Noche especial de Nochevieja con 3 actuaciones Spezieller Silvesterabend mit 3 Aufführungen Mise à jour le 2023-11-13 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 5e Arrondissement Autres Lieu 33 rue Ferrari Adresse 33 rue Ferrari Théâtre Le Têtard Ville Marseille 5e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement latitude longitude 43.29393;5.38856

33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-5e-arrondissement/