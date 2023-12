Réveillons-les 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 29 décembre 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 19:30:00

fin : 2023-12-29

un spectacle original et festif..

un spectacle original et festif.

Chant, texte, musique, un spectacle original et festif avec un comédien, un chanteur et une pianiste !



Chansons et textes français.



Artistes : Joël Bouttier, Bart, Michèle Nadal

EUR.

33 rue Ferrari Théâtre Le Têtard

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-12 par Ville de Marseille