Jacques Baranes – Madame Sarfati est de retour, hommage à Elie Kakou 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 1 décembre 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Jacques Baranes dans un hommage à l’humoriste que l’on présente plus..

2023-12-23 20:30:00 fin : 2024-12-23 . EUR.

33 rue Ferrari Théâtre Le Têtard

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Jacques Baranes in a tribute to the humorist.

Jacques Baranes en un homenaje al célebre cómico.

Jacques Baranes in einer Hommage an den Humoristen, den man nicht mehr vorstellen kann.

Mise à jour le 2023-11-27 par Ville de Marseille