Jean Jacques Fiorito dans La Farce cachée de l’info 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 3 décembre 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

30 ans de journalisme. Après l’écrit, il passe à l’oral..

2023-12-03 17:00:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

33 rue Ferrari Théâtre Le Têtard

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



30 years of journalism. After the written word, he moves on to the spoken word.

30 años de periodismo. Tras la palabra escrita, pasa a la palabra hablada.

30 Jahre im Journalismus. Nach der schriftlichen geht er zur mündlichen Prüfung über.

