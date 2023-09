Attendons la fanfare 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 1 décembre 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Une pièce de Guy Foissy, présentée par la Cie Arts et Hasards..

2023-12-01 20:00:00 fin : 2023-12-01 . EUR.

33 rue Ferrari Théâtre Le Têtard

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A play by Guy Foissy, presented by Cie Arts et Hasards.

Una obra de Guy Foissy, presentada por Cie Arts et Hasards.

Ein Stück von Guy Foissy, präsentiert von der Cie Arts et Hasards.

Mise à jour le 2023-09-18 par Ville de Marseille