Franck Nouziès dans Voyage dans l’irréel 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement Franck Nouziès dans Voyage dans l’irréel 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 30 septembre 2023, Marseille 5e Arrondissement. Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône Oserez vous l’hypnose ?.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

33 rue Ferrari Théâtre Le Têtard

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Will you dare hypnosis? ¿Te atreverás con la hipnosis? Werden Sie sich an Hypnose wagen? Mise à jour le 2023-09-18 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 5e Arrondissement Autres Lieu 33 rue Ferrari Adresse 33 rue Ferrari Théâtre Le Têtard Ville Marseille 5e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement latitude longitude 43.29393;5.38856

33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 5e arrondissement/