Damien Morgan dans Rituel 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 28 septembre 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

À travers des numéros saisissant, le public est transporté dans un voyage à travers le temps et les cultures pour découvrir les pratiques religieuses réel ou douteuses qui ont marqué l’histoire..

2023-09-28 20:00:00 fin : 2023-09-28 . EUR.

33 rue Ferrari Théâtre Le Têtard

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Through striking acts, the audience is transported on a journey through time and cultures to discover the real or dubious religious practices that have marked history.

A través de llamativos actos, el público es transportado en un viaje a través del tiempo y las culturas para descubrir las prácticas religiosas reales o dudosas que han marcado la historia.

Durch atemberaubende Nummern wird das Publikum auf eine Reise durch die Zeit und die Kulturen mitgenommen, um echte oder fragwürdige religiöse Praktiken zu entdecken, die die Geschichte geprägt haben.

Mise à jour le 2023-09-18 par Ville de Marseille