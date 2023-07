La troupe 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 4 juillet 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Une comédie satirique sur le monde du théâtre..

2023-07-04 20:30:00 fin : 2023-07-07 . EUR.

33 rue Ferrari Théâtre Le Têtard

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A satirical comedy about the world of theater.

Una comedia satírica sobre el mundo del teatro.

Eine satirische Komödie über die Welt des Theaters.

Mise à jour le 2023-06-08 par Ville de Marseille