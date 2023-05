Monochrome 33 rue Ferrari, 26 juin 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

C’est l’histoire d’une amitié..

2023-06-26 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-28 . EUR.

33 rue Ferrari Théâtre Le Têtard

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This is the story of a friendship.

Esta es la historia de una amistad.

Dies ist die Geschichte einer Freundschaft.

Mise à jour le 2023-05-25 par Ville de Marseille