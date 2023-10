LOTO 33 Rue du Moulin Dun-sur-Meuse, 18 novembre 2023, Dun-sur-Meuse.

Dun-sur-Meuse,Meuse

Loto organisé par l’association « APE Les Têtes Brulées » au profit des sorties scolaire du groupe scolaire du Val Dunois Bernard Courtaux.

Plus de 700 € en bons d’achat à gagner et de nombreux autres lots…

Ouverture des portes à 19h – Début des jeux à 20h

Restauration sur place

Réservations par téléphone ou par mail.. Tout public

Samedi 2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 . .

33 Rue du Moulin Salle polyvalente

Dun-sur-Meuse 55110 Meuse Grand Est



Loto organized by the « APE Les Têtes Brulées » association to raise funds for school outings by the Val Dunois Bernard Courtaux school group.

Over ?700 in vouchers up for grabs, plus many other prizes…

Doors open at 7pm – Games start at 8pm

Catering on site

Reservations by phone or e-mail.

Loto organizado por la asociación « APE Les Têtes Brulées » en beneficio de las salidas escolares del grupo escolar Val Dunois Bernard Courtaux.

Más de 700€ en vales en juego y muchos otros premios…

Apertura de puertas a las 19.00 h – Inicio de los juegos a las 20.00 h

Servicio de catering in situ

Reservas por teléfono o correo electrónico.

Lotto, das vom Verein « APE Les Têtes Brulées » zugunsten der Schulausflüge der Schulgruppe Val Dunois Bernard Courtaux organisiert wird.

Mehr als 700 ? in Einkaufsgutscheinen zu gewinnen und viele andere Lose…

Türöffnung um 19 Uhr – Beginn der Spiele um 20 Uhr

Verpflegung vor Ort

Reservierungen per Telefon oder E-Mail.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE